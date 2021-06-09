Aşı olmaya gelenlerin istekleri hemşireleri canından bezdirdi! Şişeyi görmek isteyen bile var
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Aşı olmaya gelenlerin istekleri hemşireleri canından bezdirdi! Şişeyi görmek isteyen bile var

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Sağlık

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken bazı vatandaşlar tarafından yöneltilen sorular ve talepler hemşirelere zor anlar yaşatabiliyor.

Hızlı bir aşı kampanyasıyla sonbaharda toplumsal bağışıklığın yüzde 70'e ulaşması planının başarıyla uygulanabilmesi için ciddi bir çalışma yürütülüyor. Ancak aşı konusunda tereddütleri olan vatandaşların korkuları, sağlık çalışanlarının elini kolunu bağlıyor.

Aşı olmaya gelenlerin istekleri hemşireleri canından bezdirdi! Şişeyi görmek isteyen bile var
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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