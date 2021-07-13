Aşı olmadan şehirler arası seyahat yapılır mı? Aşı zorunlu mu? Küresel aşı günlüğü!

18 yaşını doldurmuş kişilerin aşı randevusu alabilmektedir. Son yapılan Kabine Toplantısı sonrası sokağa çıkma yasağı tümüyle kaldırıldı. Aşı randevu! Covid aşı! Türkiye aşı! Aşı olmadan şehirler arası seyahat yapılır mı? Aşı zorunlu mu? Küresel aşı günlüğü!

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları devam etmekte. Aşı açıklamaları sonrası vatandaşlar aşı olmak zorunlu mu, merak edildi. Aşı olmadan şehirler arası seyahat yapılır mı? Aşı zorunlu mu? Küresel aşı günlüğü!

AŞI OLMADAN ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YAPILIR MI?

Seyahat ederken aşı kısıtlaması bulunmamaktadır. Aşı olmayan kişiler HES kodları ile seyahat edebilir.

AŞI ZORUNLU MU?

Türkiye'de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.