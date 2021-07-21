Aşı olanlar virüs bulaştırır mı? Aşı randevusu al! MHRS aşı randevusu!

COVID-19 pandemisi, ciddi bir halk sağlığı acili olarak ortaya çıkmış ve yanıt verilmesi gereken bir sürecin başlatılmasına neden olmuştur. 11 Mart 2020 tarihi itibarıyla da Dünya Sağlık Örgütü bu olayı Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne istinaden halk sağlığı acili olarak ilan etmiştir. Hangi aşı daha iyi! Aşı olanlar virüs bulaştırır mı? Aşı randevusu al! MHRS aşı randevusu!