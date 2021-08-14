Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
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Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye

Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Haberler | Güncel

TRABZON'da başlatılan 'Hayden Sürmene aşı olmaya' adlı kampanyayla 16 Ağustos sonrası koronavirüs aşısının ilk ve ikinci dozunu olan kişilere, coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye edilecek.

TRABZON'da başlatılan 'Hayden Sürmene aşı olmaya' adlı kampanyayla 16 Ağustos sonrası koronavirüs aşısının ilk ve ikinci dozunu olan kişilere, coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye edilecek. 

Sürmene ilçesinde, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü personelince 4 gün önce aşı çadırı kuruldu. Halkın aşıya rağbet göstermemesi ve ilçede aşı oranının yüzde 60'larda kalması üzerine 'Hayden Sürmene aşı olmaya' adlı kampanya başlatıldı. Bölge halkını aşı olmaya teşvik etmek üzere düzenlenen kampanya kapsamında, 16 Ağustos sonrası koronavirüs aşısının ilk ve ikinci dozunu yaptıracaklara, coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye edileceği duyuruldu.

Aşı çadırı önünde kampanyanın duyurusunu yapan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, "Aşılamayı daha da hızlandırmak kaymakam bey ve arkadaşlarımızla birtakım çalışmalarımız oldu. Pazartesi gününden itibaren aşı olan herkese bir adet 'Sürmene bıçağı' hediye edeceğiz. Bu kampanyayla beraber ilçemizde aşı oranın yükseltmeyi hedefliyoruz. Aşımızı olup hem kendimizi hem çevremizdeki insanları virüsten koruyalım" dedi.'NE MAVİDE NE SARIDAYIZ'İlçenin aşı renk tablosunda mavi kategoriye ulaşmasını hedeflediklerini belirten Kaymakam Ahmet Gazi Kaya da "Kampanyanın ismini 'Hayden Sürmene aşı olmaya' olarak belirledik. Tüm vatandaşlarımızı aşı çadırımız, toplum sağlığı merkezi ve hastaneye giderek aşı olmaları için davet ediyoruz. Sürmene'ye yakışır olan renk mavidir. Şu an ne mavi ne sarıdayız" diye konuştu.'DEDİKODULARA DEĞİL BİLİME GÜVENSİNLER'İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor İsmail Akçay da "Halkımızın herhangi bir çekinceleri ve soruları olursa aşı çadırımızda hem cevaplar hem itinayla aşıları yaparız. Dedikodulara değil bilime güvensinler. Bu pandemiyi bilimle atlatacağız. 4 gün önce başladık. Eminim yüzde 85'leri bulacağız" dedi.

Aşı çadırında görevli Ebru Afkar da sağlık personeli olarak aşılanan kişi sayısının artması için mücadele verdiklerini söyledi.


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Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye
Aşı olana coğrafi işaret tescilli 'Sürmene bıçağı' hediye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç

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