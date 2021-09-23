Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel

Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline vurdu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Hatay'da sağanak nedeniyle Asi Nehri'nin taşması sonucu Akdeniz'e dökülen su sümbülleri, Samandağ sahiline vurdu.

Sahil boyunca denizi kaplayarak kıyıya vuran su sümbülleri, ilginç görüntüler oluşturdu.

Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Asi Nehri'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu nehir üzerindeki su sümbüllerinin denize döküldüğünü söyledi.

Yaşanan bu doğa olayını görmek isteyen vatandaşların Samandağ sahiline akın ettiğini de dile getiren Sağlamtaş, yaşanan olayın araştırılıp çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Denizi ve sahili kaplayan su sümbüllerini görmek isteyen vatandaşlar ise bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı

Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı

Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı

Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı

Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Şevval Şahin Amelia Hamlin
Spor Şenol Güneş Bülent Uygun Abdullah Avcı Ali Palabıyık Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Asi Nehri'nin taşmasıyla Akdeniz'e dökülen su sümbülleri Samandağ sahilini kapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 22:03:37. #1.17#