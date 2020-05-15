Asi Nehri'nde temizleme çalışmaları Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, yabancı ot ve atıklardan temizleniyor.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, yabancı ot ve atıklardan temizleniyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik işçileri bellerine bağlanan halat ile nehre inerek temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Duvar kısımları ile köprü ayakları ot ve atıklardan arındırılan nehrin çevresinde ise bazı düzenlemeler yapıldı.

Kaynak: AA