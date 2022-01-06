Asi Nehri kenarında, çuvalda 5 tabanca bulundu

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, Suriye sınırı yakınındaki Asi Nehri kenarına bırakılan çuval içerisinde 5 Uzi marka tabanca ve şarjör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıpaşa Mahallesi Asi Nehri kenarındaki çalılık alana Suriye'den yasa dışı yollarla temin edilen silahların çuval içerisinde bırakıldığı bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, çuval içerisinde 5 adet Uzi marka tabanca ile bu silahlara ait şarjör ele geçirdi.Silahları bırakan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

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