Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör, "Koronavirüsten daha tehlikeli" diyerek uyardı
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Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör, "Koronavirüsten daha tehlikeli" diyerek uyardı

06.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 10:32
Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör,

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kızamık vaka sayısının yıldan yıla arttığını söyleyip "Koronavirüsten çok daha tehlikeli bir hastalık. Koronada bir kişi 3 kişiye bulaştırırken, kızamıkta 18 kişiye bulaştırıyor" dedi.

Dünyada giderek artan aşı karşıtlığı özellikle bitme noktasına gelen kızamık konusunda ciddi biçimde kendini göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı '2019 Sağlık İstatistik Yıllığı'na göre kızamık vaka sayısı giderek yükseldi. 412'si yerli, 304'ü yabancı toplam 716 olan vaka sayısı 2019'da 2 bin 905 oldu. Bunun 1958'i yerli, 947'si ise yabancı vakalardan oluştu. Kızamık Kızamıkçık Kabakulak (KKK) aşılama oranı 2018'de yüzde 96 iken 2019'da yüzde 97'ye yükseldi.

Aşılama oranının artmasına rağmen vaka sayılarındaki yükselişi Hürriyet'e değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şunları söyledi:

"ÜLKELER AŞI YASALARI ÇIKARDI"

"2007 ile 2011 arasında bütün dünyada kızamığı azaltma kampanyası başlatıldı. Bu aşılama ile Türkiye'de 280 binler civarında olan yıllık kızamık vaka sayısı dört yıl boyunca 4 ile 7 arasında seyretmeye başladı. Daha sonra Avrupa'da aşı reddi nedeniyle kızamık salgını oldu. 2011'de İstanbul'da Fransız turistin kapalı çarşıda bir kuyumcuya bulaştırmasıyla Türkiye'de de vaka sayıları artamaya başladı. 2013'te tüm dünyada ve Türkiye'de bir salgın yaşandı. 2013'te yıllık vaka sayımız 7 binin üzerine çıktı. Sonra tekrar dünyada aşı retleri ile mücadele başladı. Ülkeler zorunlu aşı yasaları çıkardılar. Kızamık aşısı olmayan çocukları okullara almadılar. Hatta Amerika'da toplu yerlere kızamık aşısı olmayanların girmesi engellendi.

Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör, 'Koronavirüsten daha tehlikeli' diyerek uyardı
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

"KORONADAN DAHA TEHLİKELİ"

2017 yılında Türkiye'de de aşılama oranları yüzde 98'den yüzde 96'lara düştü. Doğal olarak vaka sayıları arttı. 2019'da en son yüzde 97'ye 2020'de yüzde 98'e çıktı. Kızamığın bir özelliği de dalgalanarak seyretmesi. 5-10 yılda bir de pik yapıyor. COVID'den çok daha tehlikeli bir hastalık. COVID'de bir kişi 3 kişiye bulaştırırken, kızamıkta 18 kişiye bulaştırıyor. COVID'de toplumsal bağışık için yüzde 50-60 yeterli olurken, kızamıkta yüzde 95 olması gerekiyor. Bu kadar yüksek aşılamayı su çiçeğinde yapsanız hastalığı bitirirsiniz ama kızamıkta bitiremiyorsunuz.

"BEN ÇOCUĞUMU AŞILATMIYORUM' DEME HAKKINIZ YOK"

Bir grup insanın 'Ben çocuğumu aşılatmıyorum' deme hakkı yok, çünkü aşılanmayan her çocuk başka çocukların, insanların da sağlığını tehlikeye atıyor. Yani siz aşılama oranlarını yüksek tutsanız da bir yerlerde aşı reddi varsa hastalık gelip sizi bulabiliyor. 2017'de Türkiye'de 23 bin kişi aşı reddi yapmıştı. Görülen kızamık türü Ortadoğu kökenli değil, Avrupa'da görülen tip ama aşılamayı yüzde yüze çıkarırsak bizde daha az görülecektir.

"YASA TEKLİFİ HAZIR"

Aşı karşıtı gruplar uğraşır ve aşı olmama oranını yüzde 5'lere çıkarırlarsa o zaman salgın başlar. Bu nedenle Türkiye'de zorunlu aşı yasa teklifi hazırlandı. Şu anda bekliyor ama zorunda kalınırsa devreye sokulacak"

Haber Yorumları (11)
MELO: Yemin etki bizim sağlığımızı düşünüyon? Şirketler sana para ver miyor hııııı söyle ?
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GÖKHAN: bir çocuğuma yaptırmadım. ikinci çocuğum oldu ona da yaptırmayacağım. . . Yarın haberlere birkaç tane ''kızamıktan öldü'' haberleri eklediler mi bu millet koşa koşa gider yaptırır. Çünkü cahillik ve korkaklık had safhada. Hala görmüyorsunuz sağlık, tıp alanı şirketleşmiş durumda. Şirketlerin de tek amacı vardır. O da kâr kâr kâr. yani para para para. Kimse sizi ve çocuğunuzu düşündüğü yok. Öncelikle aşılar üzerindeki iddiaları yüzde yüz bertaraf edin. Yapamazsınız.
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BAHADIR: Lan ampul beyinli yaptırmadım diyorsun da ya çocukların millete bulaştirirsa vebalini alacanmi
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