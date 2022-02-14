Aşı karşıtı kadın, binlerce kişinin gözü önünde çırılçıplak soyunup koşmaya başladı

Yeni Zelanda'da koronavirüs kısıtlamaları ve aşı politikalarını doğru bulmayan binlerce kişi, protesto kararı aldı. Tepkilerini dile getirmek adına başbakan Jacinda Ardern'in makam binasına giden protestocular burada gösteri yapmaya başladı.

POLİS, BARİKAT KURDU

Göstericilerin daha fazla başbakanlık konutuna yaklaşmasını istemeyen polisler, barikat kurdu. Fakat bazı göstericilerin bu barikatı aşmaya çalışması nedeniyle arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının çırılçıplak şekilde koşmaya başlaması üzerine tüm dikkatler o yöne çevrildi.

PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADILAR

Kadını gören polis ekipleri ise kısa süre içerisinde çıplak kadını yakalayarak kelepçe taktı. Fakat kadının üzerine bir şey giymesini beklemeden ekip arabasına götürülmesi tepkilere neden oldu. Gösterilerde şu ana kadar toplamda 120 kişi gözaltında bulunuyor.