Aşı Hediye Kampanyası Üçüncü Hafta Talihlileri Belirlendi

Şanlıurfa Valiliği'nin, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak, toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak ve gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasının üçüncü hafta talihlileri belirlendi.

Şanlıurfa Valiliği'nin, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak, toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak ve gençleri aşıya teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasının üçüncü hafta talihlileri belirlendi.

Valilik konferans salonunda, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen çekilişte, 5 adet bisiklet, 5 adet tablet bilgisayar, okul dönemi boyunca aylık 500 TL burs ve Halfeti gezisi kazanan isimler belirlendi.

Hediye çekilişi programında, koronavirüs salgınının il genelindeki durumuyla ilgili bilgiler veren Vali Abdullah Erin, aşılanma oranında bir artış yaşandığını ancak toplumsal bağışıklığı sağlayacak seviyeye henüz ulaşılmadığını belirtti.

Şanlıurfa'nın aşılanma oranının yüzde 43 seviyesine ulaştığını kaydeden Vali Erin, geçen haftadan bu yana koronavirüs pozitif vakaların ve buna bağlı olarak da yoğun bakımlardaki hasta sayısının artmaya devam ettiğini ifade etti.

Koronavirüse bağlı can kaybı sayısının Şanlıurfa'da dün itibariyle 8'e ulaştığı bilgisini veren Vali Erin, "Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği, yoğun bakımlarda sıkıntının yaşanmadığı ve kovidden dolayı hastaneye yatışların minimum düzeyde olduğu bir süreci arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın bir kez daha konuya dikkatlerini çekmek istiyorum. Pandemi ile mücadele kurallarına riayet etmeleri ve toplumsal bağışıklığın temin edilmesi için aşılanmanın hızlı bir şekilde Türkiye ortalamasının üzerine çıkması gerekiyor. " dedi.

Başta sağlık teşkilatı olmak üzere kamu kurum kuruluşlarının aşı çalışmalarının hızlı şekilde tamamlanması için büyük çaba gösterdiğini dile getiren Vali Erin, kanaat önderlerinin, siyasi figürlerin, toplumun önde gelenlerinin aşı konusunu sahiplenmesi ve çalışmalara iştirak ederek, toplumu bilinçlendirmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Şanlıurfa Valiliğince 12 Ağustos 2021 Tarihinde

Valilik Konferans Salonunda Yapılan Kura Sonuç Listesi

Kaynak: Habermetre