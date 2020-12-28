Asgari ücret net ve brüt maaş ne demek? Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Nasıl hesaplanır?
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Asgari ücret net ve brüt maaş ne demek? Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Nasıl hesaplanır?

28.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:17
Asgari ücret net ve brüt maaş ne demek? Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Nasıl hesaplanır?

Asgari ücretin açıklanmasının ardından net ve brüt maaş nedir, ne demektir? Net ve brüt maaş farkı nedir gibi soruların cevapları merak edildi. Peki net ve brüt maaş arasındaki fark nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı. Peki brüt ve net maaş nedir, arasındaki fark nedir, ne demektir?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

Asgari ücret brüt : 3.577 lira

Asgari ücret net : 2.825 lira

Asgari ücret net ve brüt maaş ne demek? Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Nasıl hesaplanır?

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MİKTARI NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

ASGARİ ÜCRETTE NET VE BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır. Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

Asgari ücret net ve brüt maaş ne demek? Net ve brüt maaş arasındaki fark nedir? Nasıl hesaplanır?

GÜNLÜK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Maaş hesaplaması yaparken izin günleri de hesaba katılır. İş Kanunu'na göre işyeri sahibi haftalık izin günlerinde de ödeme yapar. Kısaca toplam maaş miktarınızı izin günlerinizi çıkarmadan 30 gün üzerinden hesap etmelisiniz. Aldığınız net maaşı 30 güne böldüğünüzde günlük çalışma ücretinizi elde edersiniz.

ASGARİ ÜCRET 2021 BRÜT MAAŞ NE KADAR?

2021 yılı için Asgari ücret brüt maaşı 3.577 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET 2021 NET MAAŞ NE KADAR?

2021 yılı için Asgari ücret net maaşı 2.825 lira olacak.

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