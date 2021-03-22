Assetto Corsa sistem gereksinimleri 2021 - Assetto Corsa teknolojisi!

Yayıncı 505 Games, Kunos Simulazioni ile ortak yolda buluşup 3 Haziran 2015'te oyunu, 2016'da Xbox One ve PlayStation 4'e getireceklerini ve 20 Ocak 2016, 22 Nisan 2016'da çıkış tarihlerini kullanıcılar ile paylaştı. 24 Şubat'ta 2016 konsol sürümünün 3 Haziran 2016'ya ertelendiği açıklandı. 505 Games ve Kunos Simulazioni, 6 Mayıs 2016'da konsol sürümleri için başka bir gecikme ve yeni çıkış tarihini duyurdu. Oyun 26 ve 30'da konsollarda yayınlandı. Ağustos 2016, Avrupa ve Kuzey Amerika'da sırasıyla bir devam fimi olan Asetto Corsa Competizione 29 Mayıs 2019'da yayınlandı.

ASETTO CORSA'NIN TEKNOLOJİSİ

Asetto Corsa, lazer tarama teknolojisi ile yeniden yapılanan ve yarış pistlerinde aytrıntılı fizik ve lastik simülasyonu aracılığıyla çeşitli yol ve yarış arabaları ile gerçekçi bir sürüş deneyimi sunmaya çalışan bir yarış simülasyonudur. Oyun fare, klavye, tekerlekler, oyun kumandaları, üçlü ekranlar ve kafa takibi ve VR başa takılan ekranlar gibi bir dizi çevre birimini ve ayrıca Nvidia 3D Vision ve profesyonel hareket sistemlerini destekler vaziyette. Yazılım, modifiye edilmiş üçüncü taraf içeriği aracılığyla genişletilebilir.

Oyun yapaydan fabrika'ya veya tamamen devre dışı asitlere kadar, oyuncunun deneyimine uygun gerçekçilik ayarlarının yapılmasına izin verir. Oyunda çevrimiçi ve çevrimdışı olmak üzere iki ayrı mod bulunmaktadır. Çevrimdışı kampanya, özel etkinlikler, özel şampiyonlar, yarış, drift, drag ve yarış hafta sonu oturumları tek başına veya Al'ya karşı oynanabilir. Bir sunucu yönetici aracı, çevrimiçi oturumlar için sunucular oluşturmaya izin verir, LAN oturumları da desteklenir.

Çevrimdışı/ çevrimiçi bir oturuma katılırken oyuncular arabalarını bir kurulum arayüzü üzerinden ayarlayabilirler. Araca bağlı olarak bu, vites oranlarını, lastik bileşiklerini, lastik basınçlarını, yakıt, viraj denge çubukları gibi süspansiyon ayarlarını, tekerlek oranlarını, sürüş yüksekliğini, paketleyici oranlarını, seyahat aralığını, çarpma durdurma ve geri tepme gibi amortisör ayarlarını, ağır amortisörleri, hizalama ayarını içerir. , diferansiyel kilidi ve önyükleme için aktarma organı ayarları, hibrit ayarlar, kanatlardaki ayarlamalar, fren önyargısı, fren gücü, motor sınırlayıcı, vb. Çekiş kontrolü ve ABS , turbo yükseltme, KERS , ERS ve motor freni ayarları ve fren önyargısı gibi yardımlar kısayol tuşları ile anında ayarlanabilir.

ASETTO CORSA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 Sp1 - 8 - 8.1 - 10

İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DirectX 10.1 (e.g. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Integrated

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