Aselsan ne zaman kuruldu, kim kurdu? Aselsan nedir, açılımı ne demektir? Aselsan kurucusu kimdir? Aselsan görevleri nelerdir, ürünleri nelerdir?

Aselsan ne zaman kuruldu? Aselsan'ı kim kurdu? Aselsan nedir, açılımı ne demektir? Aselsan görevleri nelerdir, ürünleri nelerdir? Aselsan ne anlama gelir? Aselsan'da kaç kişi çalışıyor? Aselsan kuruluş tarihi ne zaman?

ASELSAN NEDİR?

Kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayii kuruluşu haline gelmiş ASELSAN, farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak Haber leşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı (HBT), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST), Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı (REHİS), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO) olmak üzere dört ayrı grup başkanlığını yapısında bulundurmaktadır. Ankara'da Macunköy, Akyurt, Gölbaşı ve Teknokent'te yerleşik dört ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olan ASELSAN'ın Genel Müdürlüğü Ankara, Macunköy'de bulunmaktadır.

Kurum Teknofest İstanbul'un paydaşlarındandır.

ASELSAN NE ZAMAN KURULDU?

Askerî Elektronik Sanayi ya da kısaca ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerî haber leşme ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla 1975 yılında kurulan Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi.

Aselsan kuruluş tarihi : 14 Kasım 1975

Aselsan kurucusu : Mehmet Hacim Kamoy (İlk Genel Müdür)

ASELSAN ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Aselsan savunma sanayisi ürün tedariği ve araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere birçok alanda varlık gösterir.

TASMUS Taktik Saha Mu haber e Sistemi

e Sistemi Taşınabilir Radyolink Haber leşme Sistemi

leşme Sistemi Hava Platformları ve Kule Haber leşme Sistemi

leşme Sistemi Havan Ateş İdare Sistemi

İleri Gözetleyici

Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)

Taktik Ateş İdare Sistemi

Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi

Entegre Deniz Haber leşme Sistemleri

leşme Sistemleri PRC V/UHF Yazılım Tabanlı El Telsizleri

Sahra Telefonu

GRC-5220 Taktik Geniş Bant ETHERNET Radyo Ailesi

Askeri G.SHDSL Modemler

AYAC Askeri Yönlendirme ve Anahtarlama Cihazı

ZAMBAK Başlık Takımı Birimleri

Bı·yometrı·k Kı·mlı·k Doğrulama ve Geçı·ş Kontrol Sistemlerı· (BKDGKS)

VRC-9661 Araç İçi Uzak Komuta Sistemi

IP Uzak Komuta Sistemi

Mobil Almaç-Göndermeç ve Tekrarlayıcı Telsiz Ekipmanı - MATE

El Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

Araç Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

Sabit Merkez Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları

Tekrarlayıcı Telsiz ve Mobil Tekrarlayıcı Telsiz Aksesuarları

Haber leşme Çözümlerinin Karşılaştırılması

leşme Çözümlerinin Karşılaştırılması ZARGANA - Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sistemi

MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)

Amfibi Gemi Projesi (LST)

Lojistik Destek Gemileri (LDG)

SAPAN Programlanabilir Aktif/Reaktif Elektronik Karıştırma Sistemi

TURKUAZ Sismik Araştırma Gemisi Bilimsel Görev Sistemi

ASELSAN ÜRETİM ALANI

ASELSAN, profesyonel telsiz, PMR telsiz gibi sivil ürünlerini 2006'da kurduğu AselsanNET Ltd. Şti. aracılığı ile yürütmektedir. AselsanNET'in genel müdürlüğü Ankara'da olup, İstanbul, İzmir Bölge Müdürlükleri ve yurt çapına yayılmış olan bayileri ve yetkili servisleri ile satış ve satış sonrası hizmetlerini yürütmektedir.

Çeşitli ülkelerde temsilcilikleri bulunan ASELSAN, ilk yurt dışı şirketi olan ASELSAN BAKÜ şirketini, 1998 yılında Azerbaycan'da kurarak faaliyete geçirmiştir. ASELSAN ayrıca TÜMAKÜDER'e üyedir.

Aselsan Ukrayna'da pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek adına Aselsan Ukraine LLC. unvanlı şirketin 1 Eylül itibarıyla tescil edildiğini duyurdu.

Aselsan Bakü

Aselsan Bakü 11 Şubat 1998 tarihinde, Aselsan tarafından Azerbaycan'da kurulmuştur. Şu an Azerbaycan'da sivil ve askeri el telsizleri üretmektedir. Şirketin sermayesi tamamen Aselsan tarafından konulmuştur. Satış, bakım-onarım ve üretim alanlarında faaliyet gösterecek olan ve kuruluş sermayesi 500 bin ABD doları olarak belirlenen şirket, Aselsan'ın yurtdışında kurduğu ilk şirket olmuştur.

2018 yılında Aselsan tarafından üretilen lazer güdüm kiti, Azerbaycan'ın geliştirdiği mühimmata başarıyla entegre edildi.

Aselsan Ukrayna

Aselsan Ukrayna 1 Eylül 2020 tarihinde, Aselsan tarafından Ukrayna'da kurulmuştur.

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