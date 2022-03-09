ASAT Antalya su kesintisi: 9 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 9 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 9 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

9 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI

Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:07 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAHALLESİ KISMEN ORTA MAHALLE ESKİ SU DEPOSUNUN ORDA

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : İNCİRCİK MAH GENELİNDE DEPO BAKIMINDAN KAYNAKLI

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : İNCİRCİK MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BARIŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:47 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : YENİ MAH MİMAR SİNAN CAD

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:51 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH MİMAR SİNAN CAD

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA KÜÇÜK HASBAHÇE MAH. BENLİLER SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KÜÇÜK HASBAHÇE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. GÖKKUŞAĞI SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINOVA-MENDERES MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT

Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT SERA SİTESİ CİVARI

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Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT

Kesintinin Yeri : KUM MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KUM MAH GENELİ

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : AKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BOZTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SANAYİ BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA

Kesintinin Yeri : ILICA MAH.CEM EVİ VE TİCARET MERKEZ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:32 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT

Kesintinin Yeri : EMEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:56 09-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ZERDALILIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:05 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINOVA-SINAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:11 09-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : altınova orta mah.

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