ASAT Antalya su kesintisi: 9 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 9 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 9 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 9 Mart Çarşamba günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 9 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
9 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI
Kesintinin Yeri : KARŞIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:07 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:27 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GEDİK MAHALLESİ KISMEN ORTA MAHALLE ESKİ SU DEPOSUNUN ORDA
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : İNCİRCİK MAH GENELİNDE DEPO BAKIMINDAN KAYNAKLI
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:31 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : İNCİRCİK MAH GENELİ
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BARIŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:47 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : YENİ MAH MİMAR SİNAN CAD
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:51 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENİ MAH MİMAR SİNAN CAD
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA KÜÇÜK HASBAHÇE MAH. BENLİLER SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:00 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KÜÇÜK HASBAHÇE MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH. GÖKKUŞAĞI SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINOVA-MENDERES MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BOGAZKENT
Kesintinin Yeri : BOĞAZKENT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BOĞAZKENT SERA SİTESİ CİVARI
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Bulunduğu Belediye : FINIKE-SAHILKENT
Kesintinin Yeri : KUM MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:44 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KUM MAH GENELİ
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : AKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:03 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BOZTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SANAYİ BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-ILICA
Kesintinin Yeri : ILICA MAH.CEM EVİ VE TİCARET MERKEZ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:32 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT
Kesintinin Yeri : EMEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:56 09-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : FEVZI CAKMAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ZERDALILIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:05 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINOVA-SINAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:11 09-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : altınova orta mah.