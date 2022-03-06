ASAT Antalya su kesintisi: 6 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Mart Pazar günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 6 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

6 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-CANDIR

Kesintinin Yeri : ÇANDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:10 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANDIR GÖKÇAY MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : ÇOBANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : KORUBAŞI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:15 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:53 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KEŞEFLİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HOCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:55 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HOCALAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:56 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ÖZVADİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÖZVADİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 06-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BARIŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 06-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : barış

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 06-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : yeniköy

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