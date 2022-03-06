ASAT Antalya su kesintisi: 6 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Mart Pazar günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 6 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 6 Mart Pazar günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 6 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
6 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYAT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-CANDIR
Kesintinin Yeri : ÇANDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:10 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ÇANDIR GÖKÇAY MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : ÇOBANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : KORUBAŞI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:06 04-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:15 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA UĞRAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:53 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA UĞRAK MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YEŞİLÖZ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KEŞEFLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KEŞEFLİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HOCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:55 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HOCALAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:56 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BÜYÜKPINAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İMAMLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:58 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İMAMLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ÖZVADİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÖZVADİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:20 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 06-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BARIŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 06-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : barış
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:11 06-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : yeniköy