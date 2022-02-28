ASAT Antalya su kesintisi: 28 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 28 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 28 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 28 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 28 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
28 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BUCAKŞEYHLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:53 28-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH. ESKİ DÜĞÜN SALONUNUN OLDUĞU YER
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:27 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:31 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DEMRE
Kesintinin Yeri : KÜÇÜKKUM MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:49 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : YAYLAKAYA
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH. ALİBODALAR MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:29 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:17 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YEŞİLYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:18 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : kadınlar plajı
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : YAYLAPALAMUT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN
Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : ÇAVDIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI
Kesintinin Yeri : EKŞİLİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:23 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILARIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : KÜÇÜK HASBAHÇE MH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:00 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : İstiklal Mahallesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : İstiklal. Gazi .Korubaşı.Koru .sarıağaç.Canavarcık.Yeni Mahalle
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA ÇIPLAKLI MAH. DÜĞÜN SALONU CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:34 28-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BADEMAĞACI MAH. SÜVARİLER MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:35 28-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BADEMAĞACI MAH. SÜVARİLER MEVKİ