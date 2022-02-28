ASAT Antalya su kesintisi: 28 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 28 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 28 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

28 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BUCAKŞEYHLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:53 28-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH. ESKİ DÜĞÜN SALONUNUN OLDUĞU YER

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:27 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:31 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DEMRE

Kesintinin Yeri : KÜÇÜKKUM MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:49 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : YAYLAKAYA

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH. ALİBODALAR MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:29 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAH.

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:17 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YEŞİLYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:18 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : kadınlar plajı

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:41 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : YAYLAPALAMUT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN

Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:02 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : ÇAVDIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:22 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-EKSILI

Kesintinin Yeri : EKŞİLİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:23 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILARIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:28 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : KÜÇÜK HASBAHÇE MH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:00 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : İstiklal Mahallesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : İstiklal. Gazi .Korubaşı.Koru .sarıağaç.Canavarcık.Yeni Mahalle

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIPLAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA ÇIPLAKLI MAH. DÜĞÜN SALONU CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:34 28-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ÇIPLAKLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BADEMAĞACI MAH. SÜVARİLER MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:35 28-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BADEMAĞACI MAH. SÜVARİLER MEVKİ

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