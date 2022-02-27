ASAT Antalya su kesintisi: 27 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 27 Şubat Pazar günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 27 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

27 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : depo

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : deniz cad yalı cad oteller bölgesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:07 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : deniz cad yalı cad oteller bölgesi

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. fatih caddesi ve çevresi

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA

Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SABURLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :20:06 26-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SABURLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA YASIRALİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :23:37 26-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YASIRALİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:05 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:35 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. GÖLEVİZ SOKAK

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : aksu depo

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : gökdere alaylı

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HURMA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:09 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:29 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:30 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KAYMAZ SOKAK STADYUM CİVARLARI

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KIZILARIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:41 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : PINARLI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : CAMKOY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:42 27-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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