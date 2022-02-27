ASAT Antalya su kesintisi: 27 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 27 Şubat Pazar günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 27 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 27 Şubat Pazar günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 27 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
27 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : depo
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : deniz cad yalı cad oteller bölgesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:07 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : deniz cad yalı cad oteller bölgesi
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. fatih caddesi ve çevresi
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA
Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SABURLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :20:06 26-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SABURLAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA YASIRALİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :23:37 26-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA YASIRALİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:05 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:35 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-MAHMUTLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA MAHMUTLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:12 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA MAHMUTLAR MAH. GÖLEVİZ SOKAK
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : aksu depo
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:47 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : gökdere alaylı
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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HURMA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:09 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:29 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KIZILCAŞEHİR MAH.
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Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:30 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH. KAYMAZ SOKAK STADYUM CİVARLARI
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KIZILARIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:41 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : PINARLI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : CAMKOY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:42 27-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :