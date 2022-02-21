ASAT Antalya su kesintisi: 21-22 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
- Güncelleme:
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 21 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 21 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 21 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 21 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
21 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:59 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ
----------
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TÖNGÜŞLÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MACUN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : İMAMLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:37 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : YUMAKLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : yumaklar mahallesi
----------
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 1885 sokak
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : AKÇATI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : BIÇAKÇI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ÜZÜMLÜ MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:42 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : TÜRKLER MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:42 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:43 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN
Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : SALUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ÇIĞLIK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : AYANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:13 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : 12-DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : DEMİRTAŞ VA İSHAKLI MAHALLELERİ
----------
Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KARSIYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Aydoğmuş
----------
Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MACUN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:27 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜLTÜR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
----------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL
Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. TOKLAR SOK. VİCTOR OTEL YAKINI
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:26 21-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.