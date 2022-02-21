ASAT Antalya su kesintisi: 21-22 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 21 Şubat Pazartesi günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 21 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

21 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:59 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TÖNGÜŞLÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:14 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MACUN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:22 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : İMAMLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:37 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : YUMAKLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : yumaklar mahallesi

----------

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TEKKE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:43 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 1885 sokak

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:19 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : AKÇATI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : BIÇAKÇI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:41 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ÜZÜMLÜ MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:42 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : TÜRKLER MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:42 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:43 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN

Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:53 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:05 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : SALUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ÇIĞLIK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : AYANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:13 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : 12-DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : DEMİRTAŞ VA İSHAKLI MAHALLELERİ

----------

Bulunduğu Belediye : VARSAK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KARSIYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:16 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Aydoğmuş

----------

Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MACUN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:27 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜLTÜR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

----------

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KESTEL

Kesintinin Yeri : ALANYA KESTEL MAH. TOKLAR SOK. VİCTOR OTEL YAKINI

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:26 21-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KESTEL MAH.

Haberler.com - Gündem