ASANSÖR BOŞLUĞUNDA BULUNUP, HASTANEDE ÖLEN KÜÇÜK ZÜMRA, TOPRAĞA VERİLDİ

İSTANBUL'un Beylikdüzü ilçesinde kaybolduktan sonra apartmanın asansör boşluğunda bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

İSTANBUL'un Beylikdüzü ilçesinde kaybolduktan sonra apartmanın asansör boşluğunda bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Beylikdüzü'nde annesiyle parka giden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının kaybolduğunu fark eden anne, durumu polis ekiplerine bildirirken, olay yerinde gelen ekipler, küçük kızı apartmanın asansör boşluğunda baygın buldu. Hastanede tedavi altına alınan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zümra Nur Şendur'un cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Salihli Mahallesi'ne getirildi. Küçük Mezarlık'ta Zümra Nur için cenaze töreni düzenlendi. Küçük kızın annesi Emine Şendur, tabutun başında gözyaşı döktü. Küçük kız burada kılınan cenaze namazının arından toprağa verildi.

'AŞAĞIDA ÇOCUĞUN YOK DEDİLER'

Acılı anne tabutun başında gözyaşları içerisinde olayı anlatarak, "Ben yavrumu gezdirdim, elinden tuttum. Arkamdaydı gel yavrum dedim. Yavrum, geliyorum anne dedi. Sonra bir baktım ki çocuğum yok. Aradım, taradım, Zümra Nur'um dedim, her yeri aradım ama çocuğumu bulamadım. Çocuğum terliğinin bir tanesi atmışlar suyun içerisine. Bir gittim karanlığın içerisinde çocuğumu buldum. İki tane insan aşağıda çocuğun yok dediler bana. Senin burada çocuğun yok biz baktık dediler. Ben onların ikisini de tanımıyorum. Siz hangi hakla gittiniz de benim çocuğumu arıyorsunuz orada? Siz yabancısınız, orada bodrum olduğunu nereden biliyorsunuz. Orda kuyunun olduğunu nerden biliyorsunuz? Ben gittim yok dedi bana. Ben indim, çocuğumun terliğini suyun içerisinde buldum. Gelmiş benim kolumu sıkıyor, beni oradan götürüyor, benim kolumu mosmor yapmış. Baktım sen benim çocuğumun katilisin dedim. Kapıyı kilitlemiş bir de. Kapıya vuruyorum ben, merdivende babamla beni itiyor. Çocuğun senin burada yok diyor" diye konuştu.

'ŞÜPHELENDİĞİMİZ DURUMLAR VAR'

Baba Köksal Şendur ise, "Saat 19.30 sularında kayboldu. Daha sonra boğulmuş bir şekilde bulduk. Şüphelendiğimiz bazı durumlar var. Polis çalışıyor onunla ilgili. Ben de tam bilgi sahibi değilim. Olayla ilgili birkaç kişinin gözaltında olduğu söylendi. Cenazeden sonra bakacağız onlara" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı