Aşağı Kaya Pınar İlkokulu 5 yıl aradan sonra tekrar eğitim öğretime açıldı

YUNUSEMRE, MANİSA (Bültenler) - Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ülke genelinde devam eden"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamındaÇağatay Uluçay İlkokulu 200 hikaye kitabıve okul öncesi eğitimi malzemesiAşağı Kaya Pınar İlkokuluna bağışladı.

Kaya Pınar Mahallesi MuhtarıReis Erenokulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve şöyle dedi;

"Aşağı Kaya Pınar İlkokulumuz 5 yıl önce eğitim öğretime kapanmıştı. Öğrenci velilerimiz ve vatandaşlarımız okulun açılması yönünde bana talep debulundular. Bizde okulumuzun tekrar açılması yönünde başvurumuzu yaptık. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bizlere destek oldu ve Şuan okulumuzutekrar eğitim öğretime açtık .43öğrencimiz kaydını yaptırdı. 3 öğretmenimiz ise okulumuzdagörevyapıyor.Bugünde Çağatay Uluçay İlkokuluokulumuza 200 adet kitap ve okul öncesi eğitimi malzeme desteği vermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Çağatay Uluçay İlkokulu Müdürü Yaşar İzgüt iseMillî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesineÇağatay Uluçay İlkokulu olarakdestek veriyoruz. Bugün de 5 yıl aradan sonraeğitim öğretime tekrar açılan Aşağı Kayap Pınar İlkokulumuza200 kitap ve okul öncesi eğitim malzemesi desteğisağladık.Çağatay Uluçay İlkokulu öğrencilerimizin projeye katılımı yoğun oldu.Okulumuzdatoplanan kitapları bugün Aşağı Kayap Pınar İlkokulumuza teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Öğrenci velileri ise Aşağı Kaya Pınar İlkokulun tekrar açılmasından duydukların memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür ettiler

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