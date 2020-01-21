: Asaf isminin anlamı nedir? Asaf ne demektir?

21.01.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:55

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Asaf olarak öne çıkmaktadır. Asaf isminin anlamını merak eden ebeveynler Asaf isminin anlamı nedir ve Asaf ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

ASAF NE DEMEK?

Asaf, Arapça kökenli bir isimdir. Asaf ismi, vezir, nazır ve bakan anlamlarını taşır.

Osmanlı Devleti'nde sık kullanılan isimlerden biri olan Asaf, o dönemde yaşamış birçok şair, ressam, yazar tarafından mahlas olarak kullanılmıştır.

ASAF İSMİNİN ANLAMI VE ÖZELLİKLERİ

Bu ismi taşıyan kişiler, zor anlarda etkili kararlar alma yeteneği taşır. Verdikleri kararlar, hem kendileri hem de çevreleri adına çözüm niteliğindedir. Çevrelerine yardım etmeyi seven bu kimseler, saygı ve hürmetle karşılanmaktadır.

ASAF İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Asaf ismi direk biçimde Kur'an ayetlerinde geçmez. Fakat buna rağmen Neml Suresinde anlatılan Hazreti Süleyman kıssalarında bulunan vezir, Asaf olarak yorumlanmıştır. Bahsedilen vezirin Asaf olduğuna inanılmaktadır.

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