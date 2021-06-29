Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Arzu Yanardağ, kızıyla birlikte modellik yaptı. Kimono tasarlayan bir giyim firmasının modelliğini kızı Alara ile birlikte yapan Arzu Yanardağ gündeme geldi. Yanardağ' ın gündeme gelişi ile birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli?

Türk manken ve oyuncu olan Arzu Yanardağ, kızı Alara ile modellik yaptı. Kimono tasarlayan bir giyim firmasının modelliğini kızı Alara ile birlikte yapan Arzu Yanardağ gündeme geldi. Kızı için her konuda yanında olan Yanardağ, meslek seçimini kızana bırakmış ve hep destek olacağını dile getirmişti. Yanardağ' ın gündeme gelişi ile birlikte hayatı merak konusu oldu. Peki, Arzu Yanardağ kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında, nereli?

ARZU YANARDAĞ KİMDİR?

Arzu Yanardağ, 31 Ağustos 1977 tarihinde , İstanbul'da doğan Türk manken ve oyuncudur.

Arzu Yanardağ, Ferruh Yanardağ ve hemşire Nejla Yanardağ çiftinin ikinci kızıdır. Bir de Aslı adında ablası vardır.

Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesinde tamamladı. 17 yaşlarındayken bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra podyum mankeni oldu. MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 1996'da yönetmenliğini Kaya Ererez'in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünü Emrah ile paylaşarak oyunculuğa başladı. Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgâr, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizide; ayrıca film ve müzik kliplerinde yer aldı. 2014 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterini canlandırdı. En son 2019 yılında Kanal D'de yayımlanan günlük dizi Yaralı Kuşlar'da ve 2020 yılında yayımına başlanan Türkan Hanım'ın Konağı adlı dizide yer aldı.

2006 yılında Ali Serter ile evlendi, 28 Mayıs 2006 tarihinde Alara Serter adında bir kız çocuğu oldu.[2] Çift 2008 yılında boşandı.

Rol aldığı dizi ve filmler

Aile Bağları (1991)

Unutabilsem (1998)

Hayat Bağları (1999)

Asansör (1999)

Oyun Bitti (2000)

Ozanlar Yaylası (2000)

Dedelerimi Evlendirirken (2000)

Aşkına Eşkıya (2001)

Hoşgeldin Hayat (2004)

Tatil Aşkları (2004)

Geçmiş Zaman Elbiseleri (2005)

Düşler ve Gerçekler (2005)

Bir Salkım Üzüm (2005)

Satıcı (2005)

Cumbadan Rumbaya (2005)

Eylül (2005)

Radyo Tantana (2005)

Umut Adası (2006)

Dün Gece Bir Rüya Gördüm (2006)

Hakkını Helal Et (2007)

Gurbet Yolcuları (2007)

Zülfikar (2008)

Rüzgâr (2008)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2010)

Kalp Ağrısı (2010)

Kolpaçino: Bomba (2011)

Koğuş Akademisi (2013)

Buyur Burdan Kaç - İstanbul Sahne Tiyatrosu (2013)

Umutsuz Ev Kadınları (2014)

Galip Derviş (2014) (Konuk Oyuncu)

Alçalarak Yüksel (tiyatro) (2015)

Küçük Gelin (2015)

Olur İnşallah (2015)

Kocamın Nişanlısı (tiyatro) (2016)

Yeni Gelin (2017)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017)

Manastır (tiyatro) (2018)

Yaralı Kuşlar (2019)

Hasbihal (2019)

Bu Kadar da Olmaz (tiyatro) (2020)

Türkan Hanım'ın Konağı (2020)

Arzu Yanardağ ve kızı Alara

ARZU YANARDAĞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Arzu Yanardağ 1977 doğumlu olup 44 yaşında ve İstanbulludur.