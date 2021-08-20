Aryana Sayeed kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Aryana Sayeed'in kariyeri ve biyografisi!

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil'den Doha'ya giden uçağın içinde Taliban'ın hedefindeki isimlerden biri olan pop yıldızı Aryana Sayeed'in de olduğu öğrenildi. Bunun ardından vatandaşlar Aryana Sayeed kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Aryana Sayeed'in hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Gündemde yer alan isimlerin başında Aryana Sayeed geliyor. Peki, Aryana Sayeed kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Aryana Sayeed ile ilgili bilgiler sizlerle...

ARYANA SAYEED KİMDİR?

Aryana Sayeed, Afgan bir şarkıcı, söz yazarı ve televizyoncudur.

Aryana Sayeed doğum tarihi : 1985

Aryana Sayeed kaç yaşında : 36 yaşında

Aryana Sayeed nereli : Afganistan, Kabil

Aryana Sayeed mesleği ne : Şarkıcı, Söz yazarı, Televizyoncu

Çoğunlukla Farsça/Dari şarkı söylüyor ama aynı zamanda Peştuca birçok şarkısı da var. Afganistan'ın en ünlü müzik sanatçılarından biridir ve Afganistan içinde ve dışında düzenli olarak konserler ve hayırsever festivallerde sahne almaktadır. Sayeed ayrıca 1TV ve TOLO ağları için müzikal televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Sayeed 1985 yılında Afganistan'ın Kabil kentinde Peştuca konuşan bir baba (Peştun) ve Dari konuşan (muhtemelen Tacik) bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, 8 yaşındayken Afganistan'dan ayrıldı ve İsviçre'ye yerleşmeden önce Pakistan'ın Peşaver kentinde yaşadı. 12 yaşına geldiğinde, korolu yerlerde sahne alacağı bir müzik okuluna kabul edilmişti, "Uzun sürmese de [...] Büyüdüm." röportajlarında söyledi.

ARYANA SAYEED MÜZİK KARİYERİ

Sayeed'in 2008'deki ilk single'ı MashAllah idi. Ancak kariyerindeki dönüm noktası, 2011'de çıkardığı Afghan Pesarak şarkısının ardından geldi. Aryana Sayeed, Afganistan dışındaki birçok Afgan evinde ünlü oldu ve dünya çapında birçok konserde sahne alması istendi. Ani başarının zirvesinde, Aryana Afganistan'a gitmeye ve kırılgan memleketinde konserler vermeye karar verdi. Aryana Sayeed, eski bir klasik Afgan şarkısı olan Gule Seb'in versiyonuyla orada ün kazandı. Bir sonraki şarkısı Dilam Tang Ast'ı çektiği Afganistan'daki bu ilk günlerdeydi. Şarkının başarısı, Aryana Televizyon Ödülleri'nde Afganistan'da çekilen en iyi şarkı ödülüyle sonuçlandı. Ayrıca Afganistan'ın önde gelen eğlence kanallarından birinde TV sunucusu olarak yeni bir kariyerle sonuçlandı. Bir sonraki şarkısı Hairanam oldukça iyi iş çıkardı. Aryana'nın bir sonraki büyük başarısı Jelwa, Afgan Müzik Endüstrisinin önde gelen şarkıcılarından biri olan Jawid Sharif ile bir işbirliğiydi. Bu, ilk başarıları Biya Biya'dan sonra ikinci kez eşleştiler. Aryana Sayeed bunu ülkesindeki spor sanatını teşvik etmek için neşeli bir milliyetçi şarkıyla takip etti. Afganistan Afganistan şarkısını yapmak için birkaç şarkıcıyla anlaşma sağlandı. Aryana'nın, Afganistanlı kadınların yıllarca süren savaşlar ve tacizler boyunca yaşadığı acıyı anlatan Banoo e Atash Nasheen, onun muazzam eleştirel beğenisini kazandı. Şarkının müziğine büyük bir orkestra katkıda bulundu ve çekim Afganistan'da gerçekleşti. Şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra, BBC tarafından Aryana'dan şarkının arkasındaki anlamı ve nedenini açıklamak için bir röportaj istendi. Bir sonraki büyük başarısı, Aryana'yı Afganistan'daki listelerin en üstüne çıkaran Anaram Anaram oldu.

2017 yılında Afgan İkon Ödülü'nü kazandı ve 2017 Afganistan'ın En İyi Kadın Sanatçısı seçildi. Ayrıca Afganistan Ulusal Televizyon ve Radyo Ağı'ndan "Afganistan'ın Sesi" unvanını aldı. Aryana ayrıca Yılın En İyi Şarkısı, Yılın En İyi Videosu ve Cesaret Ödülü için ödüller aldı.