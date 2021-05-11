Arya Yıldırım'dan Bahar Candan İle Yeni Düet

Arya Yıldırım, girişimci iş kadını ve sosyal medya fenomeni Bahar Candan ile birlikte çıkaracağı yeni düeti için çalışmalara başladığını açıkladı.

Yeni düeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Arya Yıldırım "Bahar Candan ile birlikte çok ses getirecek bir şarkı hazırlığındayız. Düetimiz Haziran ayında tüm platformlarda yayınlanacak ve tam bir yaz şarkısı olacağına inanıyorum. Yakın arkadaşım Bahar Candan ile birlikte seslendireceğimiz şarkımızın üzerinde çok uzun süre çalıştık. Ortaya çok güzel bir düet çıkacağına inanıyorum. Şarkımız için müzik sektöründe tanınmış kişilerle çalıştık. Aynı zamanda kısıtlamalar sonrası klip çekimimize de başlayacağız" dedi.

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan "İşte Benim Stilim" yarışması ile tanınmış ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Her paylaşımıyla adından söz ettiren Bahar Candan, lüks yaşamıyla dikkat çekiyor.

Arya Yıldırım'ın tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir şirketi bulunuyor. Ticaret hayatındaki başarılarının yanı sıra sesinin güzelliği ile de adından söz ettiriyor. Bahar Candan ile yakın arkadaş olan Arya Yıldırım, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Arya Yıldırım, "Instagram'ı aktif olarak kullanmayı ve takipçilerimle etkileşim halinde olmayı seviyorum. Instagram artık hayatımızın bir parçası halinde geldi. Sadece bireysel kullanıcılar için değil markalar için de faydalı bir platform. Ben de markalarla yaptığım iş birlikleriyle ürünlerinin tanıtılmasına destek oluyorum. Sosyal medyada farkındalık yaratacak bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler