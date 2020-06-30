Artvinlilerin artan vaka sayısı endişesi
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Artvinlilerin artan vaka sayısı endişesi

ARTVİN'de, tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarının, Bursa'dan gelen kişinin verdiği 'döner partisi' ile bir anda 20'ye yükselmesi, bölge halkını tedirgin etti.

Artvinlilerin artan vaka sayısı endişesi
30.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:23

ARTVİN'de, tedbirlerden sonra sıfırlanan koronavirüs vakalarının, Bursa'dan gelen kişinin verdiği 'döner partisi' ile bir anda 20'ye yükselmesi, bölge halkını tedirgin etti. Artvinliler, kente dışarıdan gelenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi. 

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle vaka sayısının tamamen sıfırlandığı Artvin'de, yeni vakalar görülmeye başlandı. İldeki vaka sayısı, birkaç günde 20'ye yükselince İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Vali Yılmaz Doruk, kentteki 20 vakanın 15'inin Bursa'dan gelenlerde görüldüğünü, bu kişilerin komşularıyla birlikte 'döner partisi' yaptığını açıkladı ve ilave tedbirler alınacağını duyurdu. Kentte yeniden artan vakalar, bölge halkını da endişelendirdi. Artvinliler, kente dışarıdan gelenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını talep etti. 

'KURALLARA UYMAZSAN VAKALAR ARTAR'Esnaftan İbrahim Yiğit, vatandaşın tedbirlere uymasını isteyerek, aksi halde eski karantina günlerine dönülebileceğini belirtti. Yiğit, "Artvin'de vaka azdı. İl dışından sıkılanlar buraya geliyor. Tedbirleri hiçe sayıp 'döner partisi' yapıyor. Sen buraya gelip kurallara uymazsan vakalar tabi artar. Biz 3 aydır kapalı kaldık. Tekrar o günlere dönersek esnaf zor durumda kalır. Ben dükkanımda önlemlerimi aldım. İnsanlar ile arama mesafe koydum. Ama ben uzaklaştıkça onlar gelip bana yaklaşıyor" diye konuştu.'SANA BİR ŞEY OLMAZSA BANA OLUR'Mithat Tahtalı da "'Felaket, geliyorum, demez' cümlesi yanlıştır. Felaket 'geliyorum' der ama herkes onu anlayamaz. Bu durumlara 'Bana bir şey olmaz' dediğimiz için düştük. Vatandaş yurt dışından, il dışından geliyor, karantina falan yok. İnsanlara 'Maske tak' diyorsun, 'Bana bir şey olmaz' diyor. Sana bir şey olmaz ama bana olur" dedi.

Koronavirüsten korunmanın bu süreçte çok önemli olduğunu belirten Serkant Pehlivan ise "Sosyal mesafeye dikkat etmemiz lazım. Herkes maskesini taksın. Toplu taşımalarda dikkatli davranalım. Virüsten korunmamız pandemi sürecinde çok önemli. Vatandaşlar daha dikkatli olmalı" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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