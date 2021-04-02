Artvin Valisi Doruk, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
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Artvin Valisi Doruk, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin Valisi Doruk, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, dün akşam saatlerinde yangın meydana gelen merkeze bağlı Ortaköy köyünde incelemelerde bulundu.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, dün akşam saatlerinde yangın meydana gelen merkeze bağlı Ortaköy köyünde incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde yetkililerden bilgi alan Doruk, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Doruk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortaköy köyüne bağlı Soylu Mahallesi'nin dün akşam büyük bir yangın geçirdiğini söyledi.

Yangının büyümesinin önüne kısa sürede geçilerek daha büyük bir felaketin önlendiğini belirten Doruk, "Şükür yayılmadan önledik ama yine burada 4 binamız, 11 de ahır ve samanlığımız yandı." dedi.

Doruk, can kaybı, yaralanan ya da hayvan telefi olmadığını ifade ederek, "Maddi kayıplarımız oldu, onları da gidermeye çalışıyoruz. AFAD Başkanlığımız koordinesinde Çevre ve Şehircilik, Defterdarlık ve diğer kurumlar hasar, zarar tespitini yaptılar. Vatandaşımızın yanındayız. Her türlü sıkıntılarını adım adım gideriyoruz." diye konuştu.

Vali Doruk, bir gazetecinin son dönemlerde Artvin'de benzer yangınların sık sık yaşanmasının nedeniyle ilgili bir soru üzerine, "Bu yangınlar farklı nedenlerle ortaya çıktı. Bazen ev içindeki ocak, bazen elektrik sebepli yangınlar olabiliyor. Üzerinde çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Doruk'a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Salih Avcı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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