Artvin Valisi Doruk, Borçka'da Kovid-19 değerlendirme toplantısına katıldı
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Artvin Valisi Doruk, Borçka'da Kovid-19 değerlendirme toplantısına katıldı

04.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:37
Artvin Valisi Doruk, Borçka'da Kovid-19 değerlendirme toplantısına katıldı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde toplantıya katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde toplantıya katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ilçede alınan önlemleri değerlendirmek amacıyla organize edilen toplantı, Vali Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat, Belediye Başkanı Ercan Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Rıdvan Karı, İlçe Emniyet Amiri Fatih Temel ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Osman Dursun'un da katıldığı toplantıda, ilçedeki son durum ve alınması gereken diğer tedbirler görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Atasert

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