Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
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Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru

Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR - Haberler | Güncel

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı bittikten sonra sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına 4 viyadük kurulacak.

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ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı bittikten sonra sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına 4 viyadük kurulacak. 150 metre yüksekliğe sahip Tekkale Viyadüğü, Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak. 

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binasında ise sona gelindi. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor. 

DEVASA VİYADÜKLER YÜKSELİYORYusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına kurulan devasa viyadüklerde çalışmalar sürüyor. Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 4 büyük viyadükle ulaşılacak. Bu 4 viyadük; 628 metre uzunluğa 150 metre yüksekliğe, 695 metre uzunluğa 142 metre yüksekliğe, 530 metre uzunluğa 135 metre yüksekliğe, 348 metre uzunluğa 81 metre yüksekliğe sahip olacak. 450 kişinin 24 saat süreli çalıştığı viyadük inşaatları 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılıyor. Büyük oranda tamamlanan viyadük inşaatlarında sona gelindi. 

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine ulaşılacak viyadükler arasında 628 metre uzunluğa ve 150 metre yüksekliğe sahip Tekkale Viyadüğü, Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak. Eğiste Viyadüğü, tamamlandığında 1372 metre uzunluğa sahip olacak. 


Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru
Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğünde sona doğru

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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