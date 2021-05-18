Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan okul ziyareti
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Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan okul ziyareti

Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan okul ziyareti
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunu ziyaret etti.

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunu ziyaret etti.

Acar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemi sonrası bazı okul ve sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Kısmen de olsa okulların öğrenci ve öğretmenlerle buluşmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Acar, kademeli normalleşme kapsamında okul öncesi, özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başladığını söyledi.

Diğer tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim ile derslerin devam ettiğini kaydeden Acar, vatandaşların salgın ile mücadele kurallarına hassasiyetle uymasının tüm öğrencilerin okullarına kavuşması adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

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Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan okul ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
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