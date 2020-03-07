Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri
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Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri

Artvin'in Rus işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

07.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:33
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri

'in Rus işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Kurtuluşun temsili olarak canlandırıldığı bölümde, tabancalarla kuru sıkı mermiler yer aldı. At ve kağnı arabalarla o günler yaşatıldı.


Artvin Belediyesi tarafından gerçekleştirilen törende kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Halitpaşa meydanında başlayan programa Artvin Belediye başkanı Dermihan Elçin ve eşi Suna Elçin yöresel kıyafetler giyerek katıldı. Kuru sıkı mermilerin kullanıldığı etkinlikte at ve kağnı arabası eşliğinde valilik önüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.


Burada düzenlenen gösteride kuru sıkı tabancalarını ateşleyen milis kuvvetleri alana girerek, rehin alınan Türk vatandaşlarını kurtardı. Daha sonra temsili olarak şehrin anahtarı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'e verildi. Kutlamalar farklı etkinliklerle devam etti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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