Artvin'de sel dere kenarındaki bir evi böyle önüne katıp götürdü

Artvin'in Arhavi ilçesinde bugün yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından Doğu Karadeniz'de etkili olan şiddetli yağış sel ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağıştan Rize ve Artvin etkilendi.

ARHAVİ'DE HAYAT DURDU

Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İlçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu çok sayıda araç suya sürüklendi, ev ve iş yerlerini de su bastı. İlçe merkezine araç ulaşımını sağlayan köprü de tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

HEYELAN NEDENİYLE KÖYLERE ULAŞILAMIYOR

Karadeniz Sahil Yolu civarındaki binaların önünde yaklaşık 1,5 metre su birikintisi oluştuğu görüldü, tarım arazileri ise zarar gördü. Çok sayıda köye heyelanlar nedeniyle ulaşım sağlanamadığı bildirildi.

YAĞIŞLAR GECE YARISINA KADAR SÜRECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Arhavi'de incelemelerde bulundu. Yetkililerden son duruma ilişkin bilgi alan Soylu, bir iş makinesine binerek su biriken sokak ve caddelerdeki durumu, ekiplerin çalışmalarını inceledi. Sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, can kaybı olmadığını, iki kişinin yaralandığını söyledi. Yarın saat 24.00'e kadar kuvvetli yağış uyarısının devam ettiğini söyleyen Soylu, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Soylu, "Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Baraj patladı iddiası doğru değil. Gerekli tahliyeler yapılıyor" diye konuştu.

SEL EVİ ÖNÜNE KATIP GÖTÜRDÜ

Öte yandan Arhavi'nin Kapisre Deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı. Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör