Artvin Eğitim Sen: 'Kamalpaşa Kaymakamından özür bekliyoruz' - Haberler
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Artvin Eğitim Sen: "Kamalpaşa Kaymakamından özür bekliyoruz"

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Artvin Eğitim Sen: "Kamalpaşa Kaymakamından özür bekliyoruz"Sen, Kemalpaşa Kaymakam M. Faruk Saygın'ın, bir okul ziyareti sırasında yaşanan olaydan dolayı öğretmenlerden ve öğretmenlik mesleğinden özür dilemesini beklediklerini açıkladı.

ARTVİN (İHA) - Artvin Eğitim Sen : "Kamalpaşa Kaymakamından özür bekliyoruz"

ARTVİN – Artvin Eğitim-Sen, Kemalpaşa Kaymakam M. Faruk Saygın'ın, bir okul ziyareti sırasında yaşanan olaydan dolayı öğretmenlerden ve öğretmenlik mesleğinden özür dilemesini beklediklerini açıkladı.

Artvin Eğitim-Sen Şube Başkanı Köksal Gümüş yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırıldığının bir örneğini Artvin ilimizin Kemalpaşa ilçesinde yaşamış bulunuyoruz. Okul ziyaretlerinden bulunan ilçe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın girdiği sınıftaki bu sınıf özel eğitim sınıfıdır. Bu sınıfta bulunan iki öğretmen arkadaşımız evi olarak sahiplendiği sınıfına hoş geldiniz diyen öğretmene kaymakamın tepkisi haddini bil sen kimsin tepkisi şeklinde olmuştur. Daha sonra Kaymakam öğretmenin dışarda beklemesini söylemiştir. Bu tutumunun doğru olmadığını söyleyen diğer öğretmen arkadaşa ise kaymakam aynı şekilde sen ne arıyorsun burada ücretliminsin diyor. Öğretmen arkadaş ise 'bu okulda kadrolu öğretmenim' dediği zaman 'benimle böyle konuşamasın git' diyerek gide kabalaşarak öğretmenlerimi azarlamıştır.

Buna da tepki olarak Kaymakam daha sonra Eğitim-Sen İlçe Temsilcimiz çağırarak hata ettiğini söylemiş ama biz bunu kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Kaymakam nasıl ki öğretmeni öğrencilerin karşının da diğer arkadaşların karşısında terbiye etmeye çalışmışsa, azarlamışsa aynı şekilde kamuoyunun önünde de öğretmenlerimizden, öğretmenlik mesleğinden özür dilemesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Artvin Eğitim Sen: Kamalpaşa Kaymakamından özür bekliyoruz

Artvin Eğitim Sen: Kamalpaşa Kaymakamından özür bekliyoruz

Artvin Eğitim Sen: Kamalpaşa Kaymakamından özür bekliyoruz

Artvin Eğitim Sen:
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