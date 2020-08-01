Artvin'de yaklaşık 3 asırlık bayram geleneği yaşatılıyor
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Artvin'de yaklaşık 3 asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

Artvin'in Yanıklı köyü sakinleri, Kurban Bayramı'nda birlik, beraberlik ve paylaşma geleneğini yaklaşık 3 asırdır sürdürüyor.

01.08.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:53

Artvin'in Yanıklı köyü sakinleri, Kurban Bayramı'nda birlik, beraberlik ve paylaşma geleneğini yaklaşık 3 asırdır sürdürüyor.

Merkeze bağlı 250 haneli Yanıklı köyünde, kurban kesen vatandaşların en az üçte birini getirdiği etler, cami meydanında toplanıp muhtarlıkça eşit paylara bölünerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Bu sayede köyde her eve kurban eti girmesi sağlanırken, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu yaşatılıyor.

Köy muhtarı Cemal Genç, gazetecilere, kent merkezine 70 kilometre uzaklıkta, 13 mahalle ve 250 haneden oluşan Yanıklı'nın, Artvin'in en büyük köylerinden biri olduğunu söyledi.

Köylerinde kesilen kurbanların en az üçte bir hissesinin, cami meydanına getirildiğini belirten Genç, "Fakir fukaranın nüfusuna göre toplanan eti eşit şekilde dağıtıyoruz. Dedelerimizden kalan en az 300 yıllık bir gelenek. Biz de dedelerimizin geleneğini sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

76 yaşındaki Casım Durmuş da bu gelenek sayesinde bayramın manevi ruhunun çok daha iyi yaşandığını ifade ederek, "Burada toplanan etler, cami hocası ve muhtarlık tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine eşit şekilde dağıtılır. Dedelerimizden gördüğümüz adeti sürdürüyoruz. Bizden sonra da devam edecektir." diye konuştu.

Artvin Camileri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mikail Yılmaz da köylerindeki kurban geleneğinin çok anlamlı, bayramının ruhuna yakışan bir adet olduğunu vurguladı.

Çok eskilere dayanan bu gelenekle köyde misafir olarak bulunan kişiye dahi kurban etlerinin pay edildiğini kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Artvin merkezde yaşamama rağmen bu geleneğin içinde yer almak için kurbanlarımı hep köyde kesiyorum. Eğer kurbanımı köyde kesemezsem bir yanım eksik oluyor. Kesmemiş gibi hissediyorum. Benim gibi pek çok kişi bu geleneğimizi yaşatmak için il dışından gelerek kurbanlarını köyde kesiyor. Bu geleneği bu güne kadar yaşatan herkesten Allah razı olsun."

Artvin'de yaklaşık 3 asırlık bayram geleneği yaşatılıyor

Kaynak: AA

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