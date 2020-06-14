Artvin'de tarihi kemer köprü turizme kazandırılacak
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Artvin'de tarihi kemer köprü turizme kazandırılacak

Artvin'de tarihi kemer köprü turizme kazandırılacakARTVİN'in Borçka ilçesinde Deviskel Deresi üzerinde tarihi kemer köprü günyüzüne çıkarıldı.

14.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 14.06.2020 08:38

Artvin'de tarihi kemer köprü turizme kazandırılacak

ARTVİN'in Borçka ilçesinde Deviskel Deresi üzerinde tarihi kemer köprü günyüzüne çıkarıldı. Fotoğrafçılar tarafından keşfedilip, asırlar önce 2 köyü birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün, turizme kazandırılması hedefleniyor.

Karadeniz turizminin önemli destinasyon merkezlerinden biri olan Artvin, içinde barındırdığı tarihi ve kültürel yapılarıyla hem tarihe ışık tutuyor hem de bölge turizmine katkı sağlıyor. Binlerce yıl önce çeşitli medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olan kent, çok sayıda tarihi yapıyı da içinde barındırıyor. Bu yapılardan biri de 'köprüler ilçesi' olarak adlandırılan Borçka ilçesinde yer alıyor. 300 rakımlı Deviskel Deresi üzerinde 10'uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen taş kemer köprü, doğanın içerisinde günyüzüne çıkarıldı. Foto safari ve doğa tutkunları tarafından keşfedilen tarihi köprünün, turizme kazandırılması hedefleniyor.

KÖYLERİ BİRBİRİNE BAĞLIYORMUŞ

Bölgede ekiplerce inceleme yapan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ile Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, köprünün restore edilip ve turizme kazandırılması için harekete geçildiğini belirtti. Ekipler, Alaca ile İbrikli köylerini birbirine bağladığı ortaya çıkan tarihi köprünün; 2 kilometre ilerisinde daha önce bulunan şapelde de incelemelerde bulundu.

'BU KÖPRÜLER, KÜLTÜRLERİ BİRBİRİNE BAĞLAMIŞTIR'

Borçka ilçesinin Artvin turizminin adeta lokomotifi olduğunu ifade eden belediye başkanı Ercan Orhan, 'İlçemizin birçok noktasında turizm değerleri var ve bunları tanıtarak, ilçe turizmine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu köprü, dere üzerinde bulunuyor ve Alaca ile İbrikli köyünü birbirine bağlıyor. Bu topraklar, tarih boyunca nice medeniyetleri, kadim kültürleri, tarihi, sosyolojik ve sanatsal değerleri bağrında saklamıştır. Bu köprüler, kültürleri de birbirine bağlamıştır. Belki de nice sevdaları kavuşturan önemli bir tarihi tanıktır. Bu değerleri önce restore edeceğiz, ardından koruyarak, patika yollarını yapacağız ve turizme kazandıracağız" dedi.

'GELECEK KUŞAKLARA AKTARACAĞIZ'

Köprülerin, geçmişle gelecek arasında bir bağ oluşturduğunu belirten Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek de, "Bu tarihi köprüyü restore edip, gelecek kuşaklara aktaracağız. Patika yolları aşıp, 5-6 kilometrelik bir yürüyüşün ardından İbrikli Şapeli'ne de ulaşıyorsunuz. Patikaların arasında karşınıza hem tarihi köprü hem de şapel çıkıyor. Bu tarihi yapıyla ilgili çalışmalar yapılacak" diye konuştu.

'İLK KEZ BÖYLESİNE BİR ESER GÖRÜYORUM'

Artvin'de yüzlerce köprünün olduğunu kaydeden Borçka Ticaret Odası Başkanı Eşref Merttürk ise, keşfedilen köprünün çok farklı olduğunu söyledi. Merttürk, "Bu kadar yüksek bir noktada ilk kez böylesine bir eser görüyorum. Bu tarihi alanın turizme kazandırılması gerekiyor. Ancak önce altyapısını yapmak lazım. Çünkü buraya gelebilmek için zorlu yerlerden geçtik. Tarihi köprünün yanında bir de şapel var. Bu yapıların araştırılması da gerekiyor. Bu tarihi yapılar, hem Artvin hem Borçka hem de bölge için bir kazançtır. Borçka turizmde bir numaraydı ve şimdi daha da güçlendi" ifadelerinde bulundu.

Artvin'de tarihi kemer köprü turizme kazandırılacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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