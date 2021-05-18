Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti

İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ - Haberler | Güncel

Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti Bozulan tarım aletlerini tamir ettirmek için sıraya girdiler Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sonrası kademeli normalleşme ile birlikte Artvin'de dünden bu yana çiftçiler sanayiye akın etti.

Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti

Bozulan tarım aletlerini tamir ettirmek için sıraya girdiler

ARTVİN - Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sonrası kademeli normalleşme ile birlikte Artvin'de dünden bu yana çiftçiler sanayiye akın etti. Bozulan tarım aletlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar, adeta sıraya girerken sanayi esnafı ise bu durumdan oldukça memnun.

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanma, dün sabah sona erdi. Kısıtlamayı ve Ramazan Bayramı'nı köylerinde geçiren Artvinli vatandaşlar dün sabahtan bu yana sanayinin yolun tuttu. Tarım aletleri tamiriyle uğraşan esnaf, sabah dükkanını açmasıyla neye uğradıklarını şaşırdı. Bozulan tarım aletlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar, sanayide adeta sıraya girdi. 17 gün boyunca arızalanan tarım makineleri, tek tek tamir edilirken, bu durum karşısında oldukça mutlu olan sanayi esnafları, "Tam kapama bize olumlu yansıdı" dediler.

Sanayi esnaflarından Yüksel Özgöz, "Şu anda inanılmaz şekilde işlerimiz yoğun. Çiftçilerin tarım makinelerin bozulunca bizim iş yerimizde bozulunca 17 gün beklemek zorunda kaldılar. Bu durum bize de olumlu yansıdı. Bu sayede bizimde biriken kira elektrik ve parça borçlarında ödeme imkanı bulduk" dedi.

Tarımla uğraşana çiftçiler ise "Tarla ve bahçe düzenlerken, tarım aletlerimiz bozuldu kısıtlamadan dolayı günlerdir senayı esnafın kepenk açmasını bekledik ama şu ana inanılmaz şekilde yoğunluk var tamircilerde sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti
Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti
Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti
Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ

Sağlık Bakanı Koca: Yaz aylarında koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Yaz aylarında koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Bilim Kurulu üyesinden canlı yayında kademeli normalleşme tepkisi: Herhangi bir görüş bildiremedik
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Jennifer Lopez Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'de tam kapanma sonrası çiftçiler sanayiye akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:22:51. #1.13#

title