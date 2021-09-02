Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu
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Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. İlçe merkezinde bir ağacın dalı şiddetli rüzgara dayanamayarak koparken, yola düşen dallar panik yaşanmasına neden oldu.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Çarşı mahallesinde, insanların altında oturup çay içtikleri dut ağacının şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bir dalı koparak yola devrildi. Yola düşen dallar park halindeki pikaba zarar verirken, kısa süreli paniğin yaşanmasının ardından, polis ekipleri olay yerine gelerek bölgeye güvenlik şeridi çekti. Daha sonra belediye ekiplerinin gelmesiyle devrilen dallar kesilerek yoldan kaldırılırken, ağacın diğer dalları da rüzgardan zarar görmemesi için kesilerek tedbir alındı. - ARTVİN

Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu
Artvin'de şiddetli rüzgar etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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