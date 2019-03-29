Artvin'de "Kültür Tanıtım Etkinliği"

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) bünyesinde düzenlenen "Kültür Tanıtım Etkinliği" renkli görüntülere sahne oldu.

AÇÜ Kültürler Arası Etkileşim Topluluğu'nca, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlene etkinlikte, AÇÜ'de eğitim gören Çad, Irak, Suriye, Afganistan, Azerbaycan ve Türkmenistanlı öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle sahne alarak ülkelerini tanıttı.

Öğrenciler, ülkelerine özgü dans gösterisinin yanı sıra şarkı ve şiirleri seslendirdi.

Programda konuşan AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, üniversite bünyesinde yaklaşık 200 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü söyledi.

Öğrenci sayısını artırmak amacıyla değişik faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Tilki, yabancı öğrenci sayısını artırmak amacıyla geçen yıl Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) kurduklarını belirtti.

AÇÜ Kültürler Arası Etkileşim Topluluğu Başkanı olan Afganistanlı öğrenci Zahra Tugveri de "Üniversitemiz, İl Göç İdaresi ve belediyemizin desteği ile güzel bir etkinliğe imza attık. Birbirlerimizin kültürlerini kısmen de olsa tanıma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Suriyeli Selva Rahid da etkinlik sayesinde hem kendi kültürlerini tanıtıp hem de diğer ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Azerbaycanlı Mahmud Feyzullayev ise bir millet iki devlet anlayışı ile burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Burada bayrağımızı, giysilerimizi, yemeklerimizi Artvin halkına tanıtma şansımız oldu." ifadesini kullandı.

Program, ülkelere özgü yemekler ve diğer kültürel unsurlarının tanıtıldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA