Artvin'de Kış Şartlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Artvin'de kış şartları ve karla mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk başkanlığında valilikte düzenlenen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile ilçe kaymakamları da yer aldı.

Toplantıda, Karayolları 102. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı.

Vali Doruk, coğrafi konumu ve bölgesi itibarıyla kentte kış mevsiminin çetin geçtiğini belirterek, kış aylarında meydana gelebilecek yoğun kar yağışı nedeniyle gerekli tedbirlerin zamanında alınacağını ifade etti.

Kurumlararası iş birliği ve koordinasyonun bu konuda önemli olduğuna değinen Vali Doruk, kış ayında herhangi bir aksamaya meydan verilmeyeceğini sözlerine ekledi.