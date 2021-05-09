ARTVİN'DE KİRAZ HASADI
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ARTVİN'DE KİRAZ HASADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olmaya başladığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde, her çeşit meyve ve sebze yetiştirilebilen...

TÜRKİYE sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olmaya başladığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde, her çeşit meyve ve sebze yetiştirilebilen üreticiler, kiraz hasadına başladı.

İlçede, Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğup Artvin'den geçerek Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olmaya başladı. Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezi, yeni yerleşim alınına taşınacak bölgedeki tarım arazilerinde, her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılabiliyor. İlçede pirinç, zeytin, uzun dut, domates, kavun, karpuz, salatalık, ceviz, kiraz, kayısı, şeftali ve üzüm yetiştiriliyor. Ahalt ve Ayvalı mahallelerinde de üreticiler, olgunlaşan kirazda hasada başladı. Dallardan toplanan kirazlar, üreticinin yüzünü şimdiden güldürdü. Kilosu 25 ile 30 TL'den satılan kirazlar Erzurum, Kars, Rize ve Trabzon gibi illere gönderilecek.

'1 HAFTA SONRA HASAT TAM ANLAMIYLA BAŞLAR'

Kiraz üreticisi Veysel Yiğit, "Aslında hasat döneminde tam değiliz ama kirazlar toplanmaya başlandı. Bir hafta sonra hasat dönemi de tam anlamıyla başlar. Geçen sene bu dönemde kiraz toplanmıştı hatta bitmişti. Ama bu sene hava soğuktu ve çiçekler geç açtı. Onun için de kirazlar geç olgunlaştı" dedi.

'HEM YİYORUZ HEM MARKETLERE SATIYORUZ'

Baraj inşaatı nedeniyle ilçelerinin taşınacağını anımsatan Durmuş Yazıcı da, "Kiraz mevsimi başladı, bizde topluyoruz. Kilosu 25 ile 30 TL arasında değişiyor. Bizler de toplamaya başladık, iftardan sonra yiyeceğiz. Ayrıca marketlere de satıyoruz. Yeni ilçe merkezine taşınmadan artık son kirazları topluyoruz. Bahçemiz de sular altında kalacak, seneye nasip olur mu bilmiyoruz" diye konuştu.

ARTVİN'DE KİRAZ HASADI
ARTVİN'DE KİRAZ HASADI
ARTVİN'DE KİRAZ HASADI
ARTVİN'DE KİRAZ HASADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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