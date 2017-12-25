Artvin'de Kamu Personeline Proje Yazma Eğitimi

Artvin'de, kamu kurumlarının hibe olanaklarına erişim, proje planlama, yazma ve yürütme kapasitelerinin güçlendirilmesi projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine eğitim veriliyor.



Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek eğitimin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, projenin DOKA'nın finansörlüğü ve Artvin Valiliğinin himayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.



Başoğlu, Artvin'de proje yazmanın öğrenilmesi, proje aşamalarının daha iyi ve detaylı anlatılması amacıyla farklı kamu kurumlarından 30 kişiye eğitim vereceklerini belirterek, "İnşallah bu eğitim, Artvin'in geleceği için bizlerin kafasında olan bazı soru işaretlerinin giderilmesine ve ilimize daha iyi hizmet etme olanağı sunar." dedi.



Başoğlu, 30 saat sürecek eğitimin çok detaylı, kapsamlı ve tamamen işi öğrenmek üzerine planlandığına dikkati çekerek, "Katılımcılardan ricamız eğitimi en verimli şekilde değerlendirmeniz ve sonrasında kurumlarınızda hazırlanacak projelerde yol gösterici olmanızdır." ifadesini kullandı.