Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Haberler | Güncel

Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu Hayvan hakları savunucuları, Artvin Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde toplanarak, belediyelerinin sokak hayvanlarına yönelik politikalarını eleştirdi.

Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu

ARTVİN - Hayvan hakları savunucuları, Artvin Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde toplanarak, belediyelerinin sokak hayvanlarına yönelik politikalarını eleştirdi.

Hayvan severler, Artvin ve ülkenizde yaşanan hayvan hakları ihlalleri aynı zamanda artan hayvana şiddetine karşı bir araya gelerek tepkilerinin dile getirdi. Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği öncülüğünde toplanan hayvan severler, sokak hayvanlarına uygulanan politikalar eleştirdi. Yapılan ortak basın açıklamasını hayvan hakları savunucusu Nesrin Yazıcı okudu. Yazıcı, yaptığı açıklamada "Bugün burada toplanmamızın amacı sokaklarımızda yaşamaya çalışan hayvanların sorunlarını dile getirmek olsa da tüm hayvanlara uygulanan kıyım politikaları diğer çevre ve insan sorunlarından bağımsız değildir. Her ikisinde de insanı dünyanın merkezine koyan, birini diğerinden üstün gören, insanın konforu için her şeyin sömürüleceği, yok edilebileceği anlayışının ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizler HAYDİKO olarak ilimizde yaşanan bu sorunların çözümü için yıllardır hem sahada emek veren hem de sorumluluğu olan kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi için bürokratik kanalları zorlayan insanlarız. Her canlının yaşam hakkı vardır ve yaşam hakkı kutsaldır diyerek bir taraftan biz insanların doğa ile yabancılaşmasının, bir taraftan doğada birlikte yaşadığımız canlılara yapılan eziyetin önüne geçmek, birlikte barış içinde bir yaşam kurmak ve hayvanların sağlıklı koşullarda yaşaması için mücadele etmek üzere yola çıktık. Yıllarca dar bir kadro ile hem Yaşamköy hem Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, hem sokaktaki hem de çoğunlukla belediyelerce ıssız dağlara, yollara, yaylalara ölüme atılan dostlarımız için çabaladık. Sokak hayvanları sorununa ilerici bir bakış açısı ile çabalayan maalesef yoktur. En çok duyduğumuz cümle bütçe yok! Alışılagelmiş yöntemlerle hayvanlar yok edilmektedir. ya yollara, dağlara, yaylalara ölüme atılmakta ya da barınaklarda kaderlerine terkedilmektedir. Bunun çözüm olmadığını, bir bilinç değişikliğine ihtiyacımız olduğunu her mecrada ifade ettik. Bakımevindeki koşulların eksikliğini dile getirmek de bir STK'nın tabii görevidir. Sorunları dile getirdiğimiz için yasa konusunda direttiğimiz için yıllardır yaşatmak için ciddi emek verdiğimiz hayvanlarla cezalandırılmayı kabul etmiyoruz. Belediyeler sorumluluk ve bütçeden kaçmaya çalıştıkça bu sorun çözülmeyecek, her gün binlercesi doğacak ve acı çekerek öleceklerdir. Yıllardır yapılmayan kısırlaştırmaların hesabı sorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından hayvan severler bakım evini gezerek dağıldı.

Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu
Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu
Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu
Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hasibe Eren Selçuk Balcı Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'de hayvan severler sokak hayvanlarının sesi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 17:14:37. #1.16#

title