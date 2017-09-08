Artvin'de "Hayatı Yakala" Sergisi

Artvin Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezince "Hayatı Yakala" el becerisi sergisi açıldı.





Artvin'de özel bir otelin salonunda düzenlenen serginin açılışına Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç, Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İrfan Akalın ile diğer ilgililer ve davetliler katıldı.





Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde tedavi gören ağır ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin sosyal, mesleki ve akademik işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla merkezde düzenlen etkinliklerde üretilen tespih, çanta, çerçeve, işlemeli yazma gibi çok sayıda değişik hediyelik eşya ve tabloların yer aldığı sergi 3 gün boyunca ziyaretçilerine açık olacak.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İrfan Akalın, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinin 2013'ten beri hastalara hizmet verdiğini söyledi.





İl genelinde 165 hastaya hizmet verdiklerini kaydeden Akalın, bu hastalardan 21 kişinin de aktif ve düzenli olarak eğitim alarak sosyal ve kültürel hayata katıldığını dile getirdi.





Akalın, amaçlarının sosyal yaşama katılımı artırmak olduğuna değinerek, "Onları toplumla iç içe bulundurarak yeteneklerini ortaya çıkarıp topluma faydalı olmalarını sağlamak. Bu üçüncü sergimiz. Burada bir yıllık bir eğitim sonrasında ortaya çıkan ürünler sergileniyor. Bu ürünler hastalarımızın aldıkları eğitimin yansımasıdır. Burada çok güzel ürünler sergileniyor. Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile de koordineli çalışıyoruz." dedi.





Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu'da ruh sağlığı hastalarının toplumla barışık yaşaması noktasında Ruh Sağlığı Merkezinde verilen hizmetin hastalar içinde toplum içinde son derece önemli olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Oltulu ve beraberindekiler serginin açılışını yaptı.