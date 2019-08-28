Artvin'de futbol antrenörleri belgelerini aldı

28.08.2019 10:04

Artvin ASKF ve Rize TÜFAD işbirliğinde, 15-25 Nisan'da düzenlenen TFF Grassroots C antrenör kursunda başarılı olan antrenörlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Artvin Valiliğindeki törene, Vali Yılmaz Doruk, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Sadettin Dağ, TFF Artvin İl Temsilcisi Berkan Keskin ve belge almaya hak kazanan futbol antrenörleri katıldı.

Vali Doruk, antrenörlük kursuna katılan ve başarılı olan antrenörleri tebrik etti.

Sadettin Dağ ise antrenörlük kursunun açılmasında verdiği katkılarından dolayı Vali Doruk'a teşekkür etti.



Vali Doruk, antrenörlük lisans belgesini takdim ettiği Emin Mert, Remzi Altuntaş, Mert Başköylü, Yusuf İnce, Kurtuluş Acar, Şehzade Taşçı, Mehmet Özaydın, Cengiz Topal ve Murat Ülker'e spor yaşantılarında başarılar diledi.

Kaynak: AA