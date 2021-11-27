Artvin'de çıkan yangında iki kardeşe ait evler kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Artvin'de çıkan yangında iki kardeşe ait evler kullanılamaz hale geldi

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de çıkan yangında iki kardeşe ait evler kullanılamaz hale geldi

Artvin'de çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

MADEN, ELAZIĞ (AA) - Artvin'de çıkan yangında iki evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyü Merkez Mahallesi'nde Mustafa İlbeyi'ne ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa İlbeyi'nin kardeşi Recep İlbeyi'nin evine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin köylülerin yardımıyla yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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