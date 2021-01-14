Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu
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Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu

14.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:59
Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde koronavirüse yönelik aşılamanın başladığını duyan 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, sağlık merkezlerine gitti.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde koronavirüse yönelik aşılamanın başladığını duyan 65 yaş ve üstü bazı vatandaşlar, sağlık merkezlerine gitti. Aşı olmaya geldiklerini belirten vatandaşlar, yetkililerce bilgilendirilip, daha sonra çağrılacaklarını öğrenince evlerine döndü.

?Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesinin ardından, aşılama çalışmaları sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde aşının yapılmaya başlandığını duyan 65 yaş ve üstü bazı kişiler sağlık ocağı ve Aile Sağlığı Merkez'lerine gitti. Aşı olmak isteyen bu kişiler, yetkililer tarafından bilgilendirildi. Yetkililer şu an sadece sağlık çalışanlarına aşı uygulandığını, ilerleyen günlerde risk grubundakilerin aşılanacağını ifade etti. 

Yusufeli İlçe Sağlık Müdürü Emin Yıldırım, görüştüğü vatandaşlara "Siz hiç merak etmeyin hepiniz aşı olacaksınız. Şu anda gelen aşılar sağlık personeli için kullanılıyor. En kısa sürede aile hekimlerinizin takibinde aşılanacaksınız" dedi.

Bu açıklama üzerine sağlık merkezine gelen vatandaşlar evlerine döndü.


Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu
Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu
Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu
Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu
Artvin'de aşılamanın başladığını duyan 65 yaş üstü vatandaşlar sağlık ocağına koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nusret DURUR

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