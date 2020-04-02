ARTVİN Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ARTVİN Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı - Haberler
Aralık, Artvin, Borçka, Güncel

ARTVİN Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı

Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındıARTVİN'in Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

02.04.2020 21:15 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:17
ARTVİN Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı

Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı

ARTVİN'in Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyü koronavirüs salgını önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Borçka ilçe merkezi ile Aralık köyünün bugün itibariyle 15 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Kamu, özel ve umuma açık her türlü yerde en fazla 2'şerli kalabalıkların olmasına, her türlü kalabalığın sosyal mesafeye (en az 1.5 metre) dikkat edilmesine, aksi durumun kolluk birimlerince tespiti durumunda cezai işlem uygulanmasına, Borçka Kaymakamlığı'nca gerekli tedbirlerin alınmasına, Borçka merkezinden geçen şehirlerarası karayolunun karantina kapsamı dışında bırakılmasına, Borçka ilçe merkezinden köylere gidiş - geliş tüm yollarda kontrolün kolluk birimlerince sağlanmasına ve yol kontrol noktalarının oluşturulmasına, Kaymakamlığın gerekli gördüğü yolları geçici olarak trafiğe kapatmasına, Borçka ilçesinde köyler arası geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar yasaklanmasına karar verildi" denildi.

'SOSYAL MESAFEYE AZAMİ DİKKAT'

Borçka ilçesinde tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların uygulanmasında sorumlu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Borçka ilçesinde oturup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının karantina kurallarına uyması esastır. Söz konusu kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Borçka Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarına, görevi münasebetiyle görevine devam etmesi gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına, Borçka ilçesinde oturmayıp başka yerde oturan fakat Borçka'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının Borçka Kaymakamlığının onayı ile karantina kurallarından istisna tutulabilmesine, İl genelinde virüse yayılma fırsatı vermemek ve halk sağlığını korumak amacıyla sosyal mesafenin (en az 1.5 metre) korunmasına ve temasın önlenmesi hususlarına azami dikkat edilmelidir."

BORÇKA BELEDİYE BAŞKANI ORHAN: PANİK YAPMAYA GEREK YOK

Artvin'de karantinaya alınan Borçka ilçesinde belediye başkanı Ercan Orhan açıklamalarda bulundu. Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten Orhan, "Gıda konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gerekli zincir sağlanmış durumda. Vatandaşlar karantina sürecinde kontrollü bir şekilde ilçe merkezinden alışverişlerini yapabilecekler. Yalnız çok dikkatli olmamız gerekiyor, sokaklarda fazla gezmeyelim, işimiz halledip dönelim, maske eldiven kullanarak, sosyal mesafeyi sağlayarak alışverişlerimizi gerçekleştirelim? dedi.

İlçede kesin olmayan bilgilerle koronavirüs vaka sayısının 10 olduğunu ifade eden Orhan, "Bu rakamın artmaması için karantina uygulaması kararı var. Bu kapsamda konulan kurallara harfiyen uyarak bu süreci sorunsuz bir şekilde atlatıp sağlıklı günlere ulaşalım? ifadelerini kullandı.

ARTVİN Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ARTVİN Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı Haberler
Kızılay, korona tedavisi için kan bağışı çağrısı yaptı
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısında bir eşik daha aşıldı
Didem Arslan'dan kendini eleştirenlere yanıt: Hadi başka kapıya Haberler
Didem Arslan'dan kendini eleştirenlere yanıt: Hadi başka kapıya
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Belediye görevlileri, sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlara dezenfektan püskürttü
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Artvin'in Borçka ilçe merkezi ve bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Alkol almak için kaçan şahsın, temas ettiği kişiler karantinaya alındı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız...
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Bilim insanları, Antarktika'da 90 milyon yıl öncesine ait yağmur ormanı kalıntıları buldu
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
Koronavirüs sonrası vatandaşlar, şehir dışından ev aramaya başladı
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Dışarıda yakalanan 93 yaşındaki vatandaştan, kendisine kimlik soran polise nazik davet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Basketbolcu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Milli Avrupa İngiltere
Şu an buradasınız: ARTVİN Borçka merkezi ve 1 köyü karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2020 21:38:28. #1.14#
title