Artvin Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Artvin Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında belediye bünyesinde çalışan 208 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Artvin Belediyesi önünde gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Genel İş Sendikası Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin ve belediye işçileri katıldı.

Elçin, burada yaptığı konuşmada, belediye çalışanlarına maaşlarını gününde, zamanında, eşit işe eşit ücret şeklinde ödemenin mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

İmzalanan sözleşmeye göre belediyedeki en düşük işçi maaşının 4 bin 500 lira olduğunu ifade eden Elçin, "Belediye şirketimizde ortalama maaş 5 bin 100 lira. Belediyemizde işe girecek vasıfsız bir işçi bile işe başladığı gün 3 bin 250 lira maaşla başlayacak. Emekçi arkadaşlarım fedakarca çalışıp maaşlarını hak ediyorlarsa benim görevim onların maaşlarını eksiksiz, zamanında ödemektir." dedi.

Selim Bilgin ise toplu iş sözleşmesinin tüm işçilere hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Yapmış olduğumuz toplu sözleşmelerle Artvin Belediyesi'nde 2 yılda ücretlere yüzde 60 oranında artış yaptık. Bunun için başta belediye başkanı olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur