Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza, yine ölüm

Artvin-Ardanuç karayolunda aynı bölgede son 20 günde meydana gelen 4 kazada 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Bugün meydana gelen son kazada anne ağır yaralandı, küçük kızı hayatını kaybetti, büyük kızı ise yaralandı

ARTVİN - Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada Mina Yıldırım yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araç içinde bulunan 9 yaşındaki İpek Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı anne Mina Yıldırım ve diğer kızı Aslı Yıldırım Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Mina Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Aynı bölgede 20 günde 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı

Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde 20 gün içinde 4 kaza meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Kaza yerine gelen Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner kazalara, bölgede devam eden asfaltlı mıcır çalışmasının neden olduğunu iddia ederken, Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Öztürk kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA