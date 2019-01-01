AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri sitesi, ile taksi duraklarını ziyaret etti, istek ve taleplerini dinlediğini belirtti.

Mahalli İdareler Seçimi'nde Giresun Belediyesini Giresun halkının desteğiyle kazanacaklarını anlatan Şenlikoğlu, "Artık Giresun Belediyesi AK Parti ile buluşmalıdır. Vatandaşımız hasretle AK Belediyeciliğin özlemini duyuyor. Bunu hemşehrilerimizin gözlerinin içinde, gittiğimiz her yerde görüyoruz. Bizlere olan ilgi ve teveccüh özlem kokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikoğlu, önemli projelerle geldiklerine işaret ederek, "Birçok hizmete imza atacağımız, şehrimizde halkımızın özlemle beklediği hizmetlerin AK Parti belediyeciliği ile başlayacağı bir yıl olacak. Şehrimizi ayağa kaldıracak çalışmaları gerçekleştirecek, milletimizin emrinde hak davası ile gece gündüz demeden koşturacağız. Aziz hemşehrilerimizin desteği ile hep birlikte yeni bir Giresun inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA