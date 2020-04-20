Artemis Arıtım, çevre mühendisi adaylarına ücretsiz eğitim verecek
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Türkiye, Maden, Güncel

Artemis Arıtım, çevre mühendisi adaylarına ücretsiz eğitim verecek

Çevre mühendisi adaylarının mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla kolları sıvayan Artemis Arıtım, geleceğin mühendislerine ücretsiz eğitim verecek.

20.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:04
Artemis Arıtım, çevre mühendisi adaylarına ücretsiz eğitim verecek

Artemis Arıtım, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Mentor-A | Çevre Mühendisi Gelişim Programı kapsamında çevre mühendisi adaylarına ücretsiz eğitim verecek.

1988 yılından beri arıtma tesisleri, atık kabul tesisleri, çevre yönetimi, analiz ve ölçüm, arıtma kimyasalları, servis ve bakım gibi faaliyetleri, güçlü referanslarla, uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip mühendislerle sürdürdüklerini belirten Artemis Arıtım İnsan Kaynakları Müdürü Hakan Maden "Çevre sektöründe birçok ilklere imza attık; WWF Türkiye tarafından sektörün ilk Green Office sertifikası, Great Place to Work® Turkey tarafından 2020'nin En İyi İşveren sertifikası ve National Geographic Türkiye tarafından hazırlanan 25 Litre belgeselinde de yer aldık." dedi.

Sektörel bilgi, birikim ve deneyimlerini çevre mühendisi adayları ile paylaşabilmek, onların kişisel mesleki gelişimlerini desteklemek ve kariyer yolculuklarına ışık olabilmek adına Mentor-A | Çevre Mühendisi Gelişim Programı'nı tasarladıklarını belirten Maden şu ifadeleri kullandı: "Bu programı; çevre mühendisi adaylarımızın (mentee) kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak amacıyla onlara tavsiye, bilgi aktarımı yapılması ya da ihtiyaç duydukları deneyim, yetenek ve uzmanlıklara sahip olan deneyimli mühendislerimiz (mentor) tarafından kendilerine rehberlik hizmeti sunulması olarak tanımlayabiliriz. Gönüllülük esaslı, ücretsiz ve dönemsel olarak düzenlediğimiz bu programımıza 26 farklı üniversiteden 200 üzeri başvuru aldık. 12 Şubat'ta gerçekleştirdiğimiz ilk seansımıza 16 farklı üniversiteden ve farklı sınıflarda öğrenim gören 37 Çevre Mühendisi adayını ağırladık. Birlikte öğrenme ve gelişme temelli bu programımız ile bizler de 4 mentor ve 10 iç eğitmen kadromuz ile dikkate değer yeteneklere sahip olan ve kendisine yatırım yapmaya değer mühendis adaylarımızı profesyonel iş hayatına en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz."

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